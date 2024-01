Plby Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Die Aktie von Plby wird derzeit von Analysten mit "Gut" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Plby vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 3 USD, was einem Aufwärtspotential von 127,27 Prozent entspricht, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 1,32 USD. Insgesamt erhält Plby daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Der RSI-Wert für Plby beträgt derzeit 33,33, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 27, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Gut". Insgesamt wird für die RSI daher ebenfalls eine Einstufung als "Gut" vergeben.

Bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zu den weichen Faktoren. In den vergangenen Monaten zeigte die Diskussionsintensität zu Plby die übliche Aktivität im Netz, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine negative Veränderung, was einer "Schlecht"-Einstufung entspricht. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für Plby.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Plby besonders positiv diskutiert, wobei die Diskussion an sieben Tagen von positiven Themen dominiert wurde. Aktuell, während der vergangenen ein bis zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und erhält insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.