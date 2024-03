Plby Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

In den letzten zwei Wochen wurde Plby von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die diversen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet und festgestellt, dass in diesem Zeitraum überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Weder besonders positive noch negative Themen wurden in den sozialen Medien registriert. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, blieb unverändert. Daher bewerten wir diese Kriterien als "Neutral".

Analysten schätzen die Aktie der Plby auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, wurden 1 als Gut, 1 als Neutral und 0 als Schlecht eingestuft. Obwohl aus dem letzten Monat keine neuen Analystenupdates vorliegen, erwarten die Analysten im Mittel ein Kursziel in Höhe von 2 USD, was einer Erwartung von 116,22 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie auf Basis aller Analystenschätzungen die Bewertung "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Plby ergibt die RSI-Analyse auf 7- und 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Bewertung, da der RSI weder überkauft noch überverkauft ist.

Zusammenfassend ergibt sich für Plby eine insgesamt positive Anleger-Stimmung und eine "Gut"-Einstufung auf langfristiger Basis, basierend auf den Analysen der sozialen Medien, der Analysten und des Relative-Stärke-Index.