Plazza Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analysten haben die sozialen Plattformen in Bezug auf Plazza betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Plazza in den sozialen Medien diskutiert. Daher wurde die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Plazza-Aktie derzeit bei 42,86 liegt, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 45, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs der Plazza-Aktie sowohl vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch vom Durchschnitt der letzten 50 Handelstage nur geringfügig ab. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher in beiden Fällen eine "Neutral"-Bewertung.

Die Sentimentanalyse zeigt, dass die Stimmung rund um Plazza in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.