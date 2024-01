Plaza Create Aktie: Das macht sprachlos!

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Plaza-Aktie von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Auch die technische Analyse zeigt, dass Plaza auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 952,24 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 2203 JPY deutlich darüber liegt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2135,38 JPY, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung ergibt sich die Einstufung "Neutral" für Plaza.

Des Weiteren lässt sich über den Relative Strength Index (RSI) beurteilen, ob die Plaza-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 22,92 Punkten, was bedeutet, dass die Plaza-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 47,04, was darauf hindeutet, dass Plaza weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird das Wertpapier abweichend als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Plaza also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.