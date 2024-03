Plaza Create Aktie: Das ist beeindruckend!

Die Plaza-Aktie wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion hat diverse Kommentare und Beiträge in den sozialen Medien ausgewertet und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft werden kann.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weder in der Stimmungslage noch in der Kommunikationsfrequenz. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für die Plaza-Aktie ergibt sich ein RSI von 4,23 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 32,51, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut" für die Plaza-Aktie.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 2138,12 JPY für den Schlusskurs der Plaza-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 2365 JPY, was einem Unterschied von +10,61 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 2284,04 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis führt. Insgesamt erhält die Plaza-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung aus der einfachen Charttechnik.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Plaza-Aktie von den Anlegern und in den sozialen Medien überwiegend neutral bewertet wird, wobei verschiedene Aspekte wie das Sentiment, der Buzz und die technische Analyse zu einem Gesamtrating von "Gut" führen.