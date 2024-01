Plaza Create Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die Anleger-Stimmung für die Plaza-Aktie wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, so die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen unserer Redaktion. Die Diskussionen bezogen sich überwiegend auf neutrale Themen rund um den Wert. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Auch hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Die Kommunikationsfrequenz blieb ebenfalls unverändert. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Plaza-Aktie mit einem Kurs von 2203 JPY inzwischen +3,17 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Plaza beträgt aktuell 22,92 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI wird das Wertpapier dagegen als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Einschätzung für die Plaza-Aktie auf Basis der Anleger-Stimmung, des Sentiments und der technischen Analyse.