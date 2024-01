Plaza Centers Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die technische Analyse von Plaza Centers-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem negativen Trend befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 7,57 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 0,3 GBP liegt, was einer Abweichung von -96,04 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 2,08 GBP liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs mit einer Abweichung von -85,58 Prozent. Auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren wird Plaza Centers daher mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) für Plaza Centers zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis einen Wert von 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält Plaza Centers auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger in den sozialen Medien gegenüber Plaza Centers waren in den letzten Wochen überwiegend negativ. Es wurden keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Anzahl der Beiträge festgestellt, weshalb Plaza Centers in diesem Bereich ebenfalls mit "Neutral" bewertet wird.

Insgesamt erhält Plaza Centers aufgrund der technischen Analyse, des RSI und der Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.