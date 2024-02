Playtika Holding Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Stimmung der Anleger gegenüber Playtika war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab neun Tage lang hauptsächlich positive Themen in den Diskussionen, während an drei Tagen eine neutrale Stimmung herrschte. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Playtika daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Playtika momentan als "Neutral" eingestuft. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI zeigen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält Playtika auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating.

Von insgesamt 6 Analystenbewertungen für die Playtika-Aktie waren 4 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 14,91 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 104,81 Prozent entspricht. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse erhält Playtika hingegen eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigen Abweichungen nach unten, was zu dieser negativen Bewertung führt.

Insgesamt erhält Playtika also gemischte Bewertungen, wobei die Stimmung der Anleger und die Analysteneinschätzung positiv ausfallen, während die technische Analyse auf Schwächen hindeutet.