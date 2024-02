Playtech Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Schauen wir uns den RSI für Playtech auf 7- und 25-Tage-Basis an. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 11,83 Punkte, was bedeutet, dass Playtech derzeit überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist Playtech auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen gab es keine signifikanten Veränderungen, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt und die Playtech-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt Playtech mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hotels Restaurants und Freizeit (2,69 %) niedriger, was zu einer negativen Bewertung führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 45, was bedeutet, dass die Börse 45,06 Euro für jeden Euro Gewinn von Playtech zahlt. Dies ist 23 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 58, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist und auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.