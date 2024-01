Playtech Aktie: Käufer sollten sich sputen!

In den letzten Wochen gab es bei Playtech keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild. Weder besonders positive noch negative Themen dominierten die Diskussionen in den sozialen Medien, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Playtech daher auf dieser Stufe als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um Playtech wider. In den letzten beiden Wochen überwogen die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen, und auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Aufgrund dessen wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Insgesamt ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Playtech bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Von den insgesamt 3 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Playtech-Aktie waren alle 3 Einstufungen "Gut", was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating für das Wertpapier führt. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten ergaben eine potenzielle Steigerung um 67,1 Prozent vom letzten Schlusskurs aus. Daraus leitet sich eine Empfehlung von "Gut" ab. Insgesamt erhält Playtech somit von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 70,11, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 48,84, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Zusammen ergibt sich daraus ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Schlecht" für Playtech führt.