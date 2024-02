Playstudios, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Playstudios-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 44, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Tage liegt bei 60,99, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Playstudios-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 3,47 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 2,24 USD lag, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt einen Rückgang des Schlusskurses, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 2 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen für die Playstudios abgegeben, was langfristig zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 145,54 Prozent, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Das Sentiment und Buzz rund um die Aktie zeigt keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger oder in der Diskussionsintensität, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Playstudios-Aktie demnach über verschiedene Analysen hinweg eine "Neutral"-Bewertung.