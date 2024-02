Playside Studios Ltd im Check!

Die Playside Studios-Aktie wird derzeit an der 200-Tage-Linie (GD200) bei 0,48 AUD gehandelt. Dies führt zu einer positiven Einstufung aufgrund des Abstands von +75 Prozent zum letzten Schlusskurs von 0,84 AUD. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 0,64 AUD, was einem positiven Abstand von +31,25 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Playside Studios-Aktie weist einen Wert von 27,59 auf, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 27,97, was für 25 Tage eine positive Einstufung ergibt. Somit ergibt sich ein insgesamt positives Rating für die Playside Studios-Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Playside Studios wurde eine deutliche Verschlechterung der Stimmung in den letzten Wochen festgestellt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in diesem Bereich. Allerdings war eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was zu einer positiven Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine negative Bewertung für Playside Studios auf dieser Stufe.

Die Stimmung rund um die Aktienkurse von Playside Studios wurde auch durch die Analyse von Kommentaren und Beiträgen auf sozialen Plattformen bewertet. Dabei wurde festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare negativ war und in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung insgesamt als negativ eingestuft.