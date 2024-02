Playmobil: Erfolgreicher Start ins Jubiläumsjahr

Nürnberg (ots) -Heute geht die Spielwarenmesse in Nürnberg zu Ende. Zahlreiche Gäste besuchten den Messestand von Playmobil und ließen sich vom Jubiläumsmotto "Join the party" mitreißen. 209 Neuheiten, darunter innovative nachhaltige Produkte und besondere Jubiläums-Editionen, wurden präsentiert. Die internationalen Gäste erhielten außerdem einen Ausblick auf spektakuläre Kooperationen und spannende Aktionen rund um den 50. Geburtstag der ikonischen Marke.Bahri Kurter, Vorstand Playmobil: "2024 feiern wir 50 Jahre Playmobil! Unser diesjähriger Auftritt auf der Spielwarenmesse war der Startschuss für ein ereignisreiches Jubiläumsjahr. Wir konnten die Messe erfolgreich nutzen, um Fachbesuchern, Partnern und Konsumenten einen ersten Einblick in Highlights zu geben, die 2024 geplant sind. Heute wie vor 50 Jahren ist die Nürnberger Spielwarenmesse eine wichtige Plattform für die gesamte Branche. Auch unsere eigene Erfolgsgeschichte hat hier auf der Messe begonnen."Auch bei den Besuchern war die Vorfreude auf die Aktivitäten von Playmobil im Jubiläumsjahr und für das große Potential der zahlreichen Highlights zu spüren, die das ganze Jahr über geplant sind.Eines dieser vielen Projekte ist seit dem 1. Februar im Buchhandel erhältlich: Mit über 250 kreativen Playmobil-Momenten aus fünf Jahrzehnten zeigt Christian Blanck in "play" (Delius Klasing Verlag), wie Playmobil-Figuren zu Kinderzimmerhelden werden. Ergänzt werden die Fotos durch Erinnerungen verschiedener Playmobil-Besitzer an ihre Spielerlebnisse.Auch viele weitere Aktionen laden Konsumenten und Fans das ganze Jahr über ein, in das bunte und vielfältige Playmobil-Universum einzutauchen und die einzigartige Erfolgsgeschichte der ikonischen Marke fortzuschreiben. Die neu gestaltete Playmobil-Website (https://www.playmobil.com/de-de/content/50_themepage/50_themepage.html) wird laufend über die neuesten Aktionen rund ums Jubiläum informieren.Pressekontakt:Pressestelle PLAYMOBILpr@playmobil.de0911/9666-1436Original-Content von: PLAYMOBIL, übermittelt durch news aktuell