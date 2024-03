Playmates Toys Aktie: Alles kein Problem!

Der Relative Strength Index (RSI) der Playmates Toys-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 100 erreicht, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 53,33, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Bezogen auf den Aktienkurs hat Playmates Toys im vergangenen Jahr eine Rendite von 46,79 Prozent erzielt, was 49,25 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" (6,29 Prozent) liegt die Aktie aktuell um 40,5 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,75 HKD für den Schlusskurs der Playmates Toys-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,71 HKD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (0,73 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können Stimmungen verstärken oder verändern. In Bezug auf Playmates Toys wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messung kaum Änderungen, was zu einem insgesamt "Neutral" Stimmungsbild führt.