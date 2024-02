Playmates Aktie: Das ist erstaunlich

Das langfristige Stimmungsbild und die Diskussionsintensität im Internet sind wichtige Maßstäbe, um die Stimmung rund um Aktien zu beurteilen. Bei der Aktie von Playmates zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Playmates derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Freizeitausrüstung & Produkte. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Playmates eine Performance von 0,39 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche im Durchschnitt um 4,6 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -4,21 Prozent im Branchenvergleich für Playmates, während der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor eine mittlere Rendite von -4,83 Prozent hatte. Playmates lag 5,22 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Playmates-Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der Schlusskurs sowohl für die letzten 200 Handelstage als auch für die letzten 50 Handelstage nahe dem Durchschnitt liegt.

Zusammenfassend erhält die Playmates-Aktie in verschiedenen Kategorien ein "Neutral"-Rating, basierend auf dem langfristigen Stimmungsbild, der Dividendenpolitik, dem Branchenvergleich und der technischen Analyse.