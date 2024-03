Playmates Aktie: Alles völlig egal!

Playmates wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Freizeitausrüstung & Produkte) als unterbewertet angesehen. Die Aktie wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,16 gehandelt, was einem Abstand von 87 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 30,93 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende weist Playmates derzeit eine Dividendenrendite von 5,17 Prozent auf, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 6,13 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung, da die Differenz zum Durchschnitt nur 0,95 Prozent beträgt. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") zeigt sich, dass Playmates mit einer Rendite von 1,95 Prozent über der durchschnittlichen Performance liegt. Im Vergleich zur mittleren Rendite der "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von 4,66 Prozent liegt Playmates jedoch mit 2,71 Prozent deutlich darunter. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Playmates festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.