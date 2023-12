Playmaker Capital Aktie: Das war abzusehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Betrachtet man den RSI der Playmaker Capital-Aktie der letzten 7 Tage, so liegt der Wert aktuell bei 75, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist, und daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Über einen Zeitraum von 25 Handelstagen betrachtet, ist der RSI weniger volatil und liegt bei 50, was bedeutet, dass die Playmaker Capital hier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse somit ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Playmaker Capital-Aktie war in den letzten Tagen neutral. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es jedoch vermehrt positive Diskussionen in Bezug auf das Unternehmen. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität im Durchschnitt liegt und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung abgeleitet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Playmaker Capital-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,51 CAD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,64 CAD, was einem Unterschied von +25,49 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem Schlusskurs von 0,6 CAD eine Abweichung von +6,67 Prozent und wird somit ebenfalls mit einem "Gut"-Rating bewertet. Insgesamt erhält die Playmaker Capital-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.