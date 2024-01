Playmaker Capital Aktie: Wirklich lohnenswert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekannter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenwert von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Playmaker Capital liegt bei 66,67, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 47,5, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Zusammenfassend ergibt sich daraus ein Gesamt-Rating von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Aktuell zeigen die Diskussionen in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen zur Aktie von Playmaker Capital. Dennoch gab es in den letzten Tagen weder starke positive noch negative Diskussionen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Sentiment und Buzz-Analyse zeigt, dass die Aktivität rund um Playmaker Capital durchschnittlich ist. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung in der Gesamtbewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Playmaker Capital-Aktie aktuell bei 0,52 CAD liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,63 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Playmaker Capital auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.