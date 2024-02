Playfair Mining Aktie: Nach so langer Zeit …

Playfair Mining hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -46,15 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -23,71 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche um -22,44 Prozent gefallen. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -22,44 Prozent im letzten Jahr, und Playfair Mining lag 23,71 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Playfair Mining im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,54 % 3,54 Prozentpunkte weniger aus und erzielt somit eine Dividendenrendite von 0 %. Der niedrigere Ertrag führt zur Einstufung "Schlecht" in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Playfair Mining als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Playfair Mining-Aktie beträgt 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, und der RSI25-Wert beträgt 50, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Das Sentiment und der Buzz rund um Playfair Mining haben in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung gezeigt. Es gab keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion oder im Stimmungsbild, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesen Kriterien führt. Insgesamt erhält Playfair Mining daher in dieser Stufe ein "Neutral"-Rating.