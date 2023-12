Playfair Mining Aktie: Lieber erstmal halten!

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt der Aktienkurs von Playfair Mining mit einer Rendite von -44,44 Prozent mehr als 33 Prozent darunter. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Aktienperformance deutlich hinter anderen Unternehmen in der Branche zurückliegt.

Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Metalle und Bergbau"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von -11,23 Prozent liegt Playfair Mining mit einer Rendite von -44,44 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Ebenso gab es keine bedeutende Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Playfair Mining-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend neutral. Positive Diskussionen über das Unternehmen nahmen in den letzten ein, zwei Tagen zu, was dazu führt, dass die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf die Dividendenpolitik ergibt sich eine negative Differenz von -3,67 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau", da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Playfair Mining aktuell 0 beträgt. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.