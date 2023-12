Plattera International Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Platt Nera wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 72,73 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Platt Nera-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 70,21 an, dass die Aktie überkauft ist und somit auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt erhält Platt Nera daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Platt Nera gesprochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung durch die Redaktion führt.

Nach der technischen Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird die Platt Nera derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,29 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,395 HKD liegt, was einer Abweichung von +36,21 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich jedoch ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,45 HKD, was einer Abweichung von -12,22 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht"-Wert einstuft. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für Platt Nera.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität für Platt Nera. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, wodurch die Aktie insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft wird.

