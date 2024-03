Plato Gold Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Plato Gold in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Plato Gold wurde in etwa so viel wie üblich diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Plato Gold eine Performance von -66,67 Prozent. Vergleichbare Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche sind im Durchschnitt um -22,06 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Plato Gold im Branchenvergleich um -44,61 Prozent unterperformt. Der "Materialien"-Sektor hatte eine durchschnittliche Rendite von -22,06 Prozent im letzten Jahr, und Plato Gold lag 44,61 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Mit einer Dividende von 0 % schneidet Plato Gold im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,59 %) bezüglich der Ausschüttung schlechter ab. Die Differenz beträgt 3,59 Prozentpunkte, was zu derzeitigen Einstufung "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Plato Gold derzeit bei "Neutral" liegt. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,02 CAD, und der Kurs der Aktie (0,02 CAD) liegt um 0 Prozent über diesem Trendsignal, was ebenfalls einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 0,02 CAD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls ein "Neutral"-Wert. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Neutral".

