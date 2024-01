Plato Gold Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die Plato Gold-Aktie verzeichnet eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 3,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" weist im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 3 Prozent auf. Daher wird die Aktie im Vergleich als unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Plato Gold-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,02 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs weicht um 0 Prozent ab, was eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt ebenfalls bei 0,02 CAD, was zu einer ähnlichen "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Plato Gold-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung bei Plato Gold in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird insgesamt als neutral bewertet. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt angesprochen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Plato Gold zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI aktuell bei 50 Punkten liegt, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI befindet sich mit einem Wert von 50 in einem neutralen Bereich, was zu einer ähnlichen "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse führt.

Insgesamt zeigt sich somit, dass die Plato Gold-Aktie sowohl aus finanzieller als auch aus technischer Sicht als eher neutral bewertet wird.