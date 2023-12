Platinum Metals Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung bei Platinum Metals wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat kaum Änderungen aufgewiesen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Platinum Metals in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Platinum Metals im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Platinum Metals. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Gut"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Platinum Metals-Aktie hat einen Wert von 44. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Neutral"-Bewertung. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis verglichen (44,44). Auch hier ist Platinum Metals weder überkauft noch -verkauft (Wert: 44,44), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Platinum Metals.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,76 CAD mit dem aktuellen Kurs (1,52 CAD) verglichen, was eine Abweichung von -13,64 Prozent ergibt. Die Aktie erhält damit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), der aktuell bei 1,47 CAD liegt, so erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+3,4 Prozent) liegt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

