Platinum Metals Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der Platinum Metals-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 37, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI von 47,5 führt zu einer "Neutral"-Einstufung des Wertpapiers. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Rating für Platinum Metals nach RSI-Bewertung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv. Die Diskussion war an acht Tagen von positiven Themen geprägt und an fünf Tagen dominierte die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Platinum Metals, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Unsere Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Platinum Metals in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Platinum Metals-Aktie mit einem Kurs von 1,46 CAD derzeit -0,68 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -17,51 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.

