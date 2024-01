Platinum Asset Management Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100, basierend auf einem Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25). Für Platinum Asset Management liegt der RSI bei 76,32, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 48,84, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Platinum Asset Management war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, basierend auf Auswertungen von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert besprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Technisch gesehen wird Platinum Asset Management derzeit als "Schlecht" bewertet, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 liegt bei 1,48 AUD, während der Kurs der Aktie bei 1,215 AUD liegt, was einer Abweichung von -17,91 Prozent entspricht. Der GD50 beträgt 1,24 AUD, was einer Abweichung von -2,02 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating.

Die langfristige Stimmung rund um Platinum Asset Management wurde anhand der Anzahl der Beiträge und der Änderung der Stimmung bewertet. Die Beitragsanzahl zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält Platinum Asset Management in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Gut".

