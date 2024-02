Platinum Asset Management Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Die Platinum Asset Management hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 1,03 AUD verzeichnet, was einem Abstand von -15,57 Prozent zum gleitenden Durchschnitt (GD50) entspricht. Diese Entwicklung wird kurzfristig als "Schlecht" eingestuft. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -26,95 Prozent, was zu einer langfristigen Einstufung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen über Platinum Asset Management in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung des Sentiments führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum verändert, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Platinum Asset Management liegt bei 79,49, was auf eine "Schlecht"-Einstufung hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine Häufung positiver Meinungen in den vergangenen Wochen, während in den letzten Tagen überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Aufgrund dieser Signale wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie von Platinum Asset Management bezüglich der Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

