Platina Resources Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Platina-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,03 AUD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,018 AUD, was einem Unterschied von -40 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,02 AUD zeigt mit einem letzten Schlusskurs unter diesem Wert (-10 Prozent Abweichung) eine negative Tendenz, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Platina-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für Platina liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird eine Bewertung als "Neutral" vergeben. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 66, was ebenfalls als Indikator für eine "Neutral"-Situation betrachtet wird. Insgesamt erhält Platina daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität bei Platina durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils neutral gegenüber Platina eingestellt waren. Negative Themen dominierten die Diskussion an zwei Tagen, während an sechs Tagen eine eher neutrale Einstellung der Anleger zu beobachten war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Platina daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Insgesamt wird Platina sowohl charttechnisch als auch in Bezug auf den RSI und die Anlegerstimmung mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.

