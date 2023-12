Plata Latina Minerals Aktie: Hilfe!

Der Aktienkurs von Plata Latina Minerals verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -60 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -11,3 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Plata Latina Minerals eine Underperformance von -48,7 Prozent aufweist. Der "Materialien"-Sektor verbuchte eine durchschnittliche Rendite von -11,3 Prozent im letzten Jahr, wobei Plata Latina Minerals 48,7 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating für Plata Latina Minerals.

In Bezug auf die Dividende können Anleger, die derzeit in die Aktie von Plata Latina Minerals investieren, bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau einen geringeren Ertrag von 3,78 Prozentpunkten erzielen. Dies bedeutet, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen neutral, wie unsere Redaktion aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen festgestellt hat. Die überwiegende Mehrheit der Diskussionen zu diesem Wert waren neutral. Aus diesem Grund wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergab, dass Plata Latina Minerals derzeit mit einem Wert von 100 überkauft ist, was zu einer Einstufung "Schlecht" führt. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 50, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinstufung "Schlecht" für den RSI.