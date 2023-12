Plat’Home Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild zu Plathome nicht wesentlich verändert. Weder besonders positive noch negative Themen dominierten die Diskussion in den sozialen Medien, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Auch in Bezug auf die Anzahl der Diskussionsbeiträge gab es keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse ergab, dass die 200-Tage-Linie der Plathome-Aktie bei 746,52 JPY liegt. Da der Aktienkurs bei 641 JPY notiert, ergibt sich ein Abstand von -14,13 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt mit einem Niveau von 696,82 JPY eine Differenz von -8,01 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Insgesamt wird die Aktie auf Grundlage dieser beiden Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien spiegelt eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer wider, ebenso wie die neutralen Nachrichten über das Unternehmen in den letzten Tagen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Plathome daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Plathome zeigt eine Ausprägung von 70,79, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 67,97, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Schlecht" führt.