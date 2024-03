Plat’Home Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Aktienanalyse von Plathome zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Internet durchschnittlich sind. Die Rate der Stimmungsänderung ist gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral, da in den letzten Tagen weder positive noch negative Themen im Fokus standen.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Plathome-Aktie ein Durchschnitt von 794,7 JPY für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 752 JPY, was einen Unterschied von -5,37 Prozent darstellt und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 771,34 JPY, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusätzlich wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI deuten darauf hin, dass Plathome als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für die Plathome-Aktie aufgrund der Analyse der Diskussionsintensität, der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und des Relative Strength Index.