Plat’Home Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Aktie von Plathome wurde in den letzten Monaten unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet. In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz, die sich durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, wird die Aktie neutral eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen ebenfalls neutral, da weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Das Anleger-Sentiment wird daher ebenfalls als neutral eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse der Aktie zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Plathome derzeit bei 745,14 JPY verläuft, was zu einer schlechten Einstufung führt. Der Aktienkurs liegt mit 637 JPY 14,51 Prozent unter diesem Wert. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein schlechtes Signal.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 87 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher auch eine schlechte Bewertung erhält. Beim Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis ergibt sich jedoch eine neutrale Einstufung.

Insgesamt ergibt sich somit eine schlechte Bewertung für die Aktie von Plathome, basierend auf den oben genannten Kriterien.