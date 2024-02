Plat’Home Aktie: Ist das noch normal?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Plathome ein Thema in den sozialen Medien, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Plathome beschäftigt. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Bei Plathome zeigte die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum eine mittlere Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering. Daher erhält die Aktie von Plathome bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse wird die Aktie von Plathome auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 773,85 JPY, womit der Kurs der Aktie um +5,45 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 713,86 JPY, was einer Abweichung von +14,31 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Plathome-Aktie ergibt weder auf 7-Tage-Basis noch auf 25-Tage-Basis eine überkaufte oder unterkaufte Situation. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich damit in der Gesamtbetrachtung eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Plathome.