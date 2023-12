Plastic Omnium Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Der Aktienkurs von Cie Plastic Omnium hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,18 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Outperformance von +14,18 Prozent im Branchenvergleich im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche, die im Durchschnitt keine Veränderung gezeigt haben. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor konnte Cie Plastic Omnium eine Überperformance von 14,18 Prozent verzeichnen. Aufgrund dieser starken Leistung in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung und das Interesse rund um Cie Plastic Omnium haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung bezüglich des Sentiments und des Buzzes in der Internet-Kommunikation. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität bezüglich der Aktie beobachtet, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Cie Plastic Omnium-Aktie (12,06 EUR) um -19,97 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (15,07 EUR) abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt der letzte Schlusskurs (11,86 EUR) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,69 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik der Cie Plastic Omnium-Aktie.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Cie Plastic Omnium bei 11,47, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Aktie auch auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.