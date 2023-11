Plastec Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Die Dividendenpolitik von Plastec weist derzeit niedrigere Dividendenausschüttungen auf als der Branchendurchschnitt der Chemikalienindustrie. Der Unterschied beträgt 8246,84 Prozentpunkte (0 % gegenüber 8246,84 %), was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild ändert sich, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Plastec keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Diskussionsstärke oder der Anzahl der Beiträge festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Plastec daher für dieses Kriterium eine Bewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Plastec liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, weist ebenfalls einen Wert von 50 auf und führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien war die Aktie von Plastec zuletzt Gegenstand von Diskussionen, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch wurden in den vergangenen Tagen weder stark positive noch negative Themen rund um Plastec diskutiert. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".