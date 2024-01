Plastec Aktie: Eine Gewinnchance?

Die Chemieunternehmen Plastec hat kürzlich eine Dividende von 0 % ausgeschüttet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 8287,17 % als niedrig einzustufen ist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht". Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 0,14 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,02 USD liegt, was einer Abweichung von -85,71 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 0,02 USD, was einer neutralen Bewertung entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Plastec einen Wert von 50, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird. Die Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt ebenfalls einen Wert von 50, was wiederum als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Weder eine Änderung des Stimmungsbildes noch eine Veränderung der Diskussionsstärke wurden registriert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Zusammenfassend erhält Plastec in allen genannten Kategorien die Gesamtbewertung "Neutral".