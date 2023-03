Plasan wird Unternehmen in Australien gründen

Kibbutz Sasa, 13. März 2023 (ots/PRNewswire) -Plasan (http://www.plasan.com/) Sasa Ltd. („Plasan") kündigte heute seine Absicht an, sein Engagement in der australischen Verteidigungsindustrie zu verstärken und eine lokale Tochtergesellschaft in Australien zu gründen, die den Namen „Plasan-Australia" tragen soll. Diese soll die lokalen Partner und die Projekte, an denen Plasan in Australien beteiligt ist, bestmöglich unterstützen, die Verpflichtungen des Unternehmens gegenüber der AIC fördern und den Technologietransfer verbessern.Dani Ziv, CEO: „Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung und unseres umfassenden Verständnisses der strategischen Bedürfnisse Australiens im Verteidigungsbereich für das nächste Jahrzehnt sowie der Bedeutung, die der Erwerb zentraler und kritischer Technologien und Fähigkeiten für Australien hat, haben wir beschlossen, unsere Präsenz in Australien zu verstärken und unsere Lieferkette so weit wie möglich auf die australische Industrie auszuweiten. Die Gründung von Plasan-Australia wird diese Präsenz festigen."Plasan blickt auf eine erfolgreiche Geschichte in Australien zurück. Der bisher wichtigste Erfolg ist das Hawkei-Programm. Die 2009 begonnene Zusammenarbeit mit Thales Australia führte zu einer Partnerschaft für LAND121 Phase 4, die zur Entwicklung und zum Gewinn des Hawkei führte, dessen Innenraum von Plasan entworfen, getestet und produziert wurde. Derzeit arbeitet Plasan mit BAE Australia an der Fregatte der Hunter-Klasse, ein Projekt, das im Februar begonnen wurde und bei dem australischer Panzerstahl von Bisalloy in die Überlebenslösungen von Plasan integriert wird.Die Zusammenarbeit von Plasan mit HDA (Hanwha Defence Australia) in den letzten vier Jahren hat sich als außerordentlich produktiv erwiesen und führte zur Entwicklung des Huntsman (AS9 SPH und AS10 AARV unter Land 8116) und des hochmodernen Redback IFV, der für das LAND400 Phase 3 Programm entwickelt wurde, zu dem in Kürze eine Bekanntgabe der Vergabe erwartet wird.Die Kernkompetenzen von Plasan in den Bereichen Schutztechnologien und Fahrzeug- und Systemaktualisierungen sind Funktionen, die vom Australian Department of Defence als kritische industrielle Fähigkeiten hervorgehoben werden. Die Gründung von Plasan-Australia zur Unterstützung von Land400 Phase 3 wird sicherstellen, dass die Lieferkette für die Bereitstellung dieser Technologien und deren Unterstützung in den kommenden Jahrzehnten in Australien aufgebaut und aufrechterhalten wird.Bitte besuchen Sie uns auf http://www.plasan.comFolgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/615906/), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCw7ZGfOE0i9ASk4j6T1sWjQ), Twitter (https://twitter.com/Plasan_Int)Weitere Informationen erhalten Sie von:Meirav Ofir, Marcom miravo@plasan.com (mailto:miravo@plasan.com)Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2031021/Plasan_Projects.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2016752/Plasan_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/plasan-wird-unternehmen-in-australien-grunden-301769645.htmlPressekontakt:+972-54-2872368Original-Content von: Plasan SASA, übermittelt durch news aktuell