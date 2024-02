Plant Veda Foods Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die technische Analyse der Plant Veda Foods zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,03 CAD liegt, während der Aktienkurs selbst 0,02 CAD beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -33,33 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 0,02 CAD, was die Aktie mit einem Abstand von 0 Prozent zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Plant Veda Foods in den letzten Monaten die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird Plant Veda Foods insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Plant Veda Foods eingestellt waren. Die Diskussion konzentrierte sich hauptsächlich auf negative Themen, und es gab keine positiven Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Plant Veda Foods daher eine "Neutral"-Einschätzung, sowohl in Bezug auf die Anlegerstimmung als auch die Diskussion in den sozialen Medien.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Plant Veda Foods-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 für sieben Tage ergibt eine "Schlecht"-Empfehlung, während der RSI25 für 25 Tage zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators vergeben.