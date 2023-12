Plant & Brands Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Happy Belly Food wird der 7-Tage-RSI mit 33,33 Punkten bewertet, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 30,77, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigen keine wesentlichen Veränderungen für Happy Belly Food in den letzten vier Wochen, wodurch die Aktie ein "Neutral"-Rating erhält. In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde besonders positiv über das Unternehmen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse der Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der letzte Schlusskurs deutlich über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einem "Gut"-Rating für die Happy Belly Food-Aktie. Insgesamt wird die Aktie somit mit einem "Gut"-Rating versehen.