Plant & Brands Aktie: Das gab es noch nie!

Der Relative Strength Index (RSI) wird oft verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Happy Belly Food liegt der 7-Tage-RSI bei 18,92 Punkten, was zeigt, dass die Aktie überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI von 24,66 weist darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält Happy Belly Food eine "Gut"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses betrachtet. Für den letzten 200-Tage-Durchschnitt beträgt dieser Wert 0,19 CAD, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 0,465 CAD liegt (+144,74 Prozent). Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,27 CAD zeigt eine Abweichung von +72,22 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Auf den sozialen Medien gibt es überwiegend positive Diskussionen über Happy Belly Food, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. In Bezug auf Sentiment und Buzz erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da es keine deutliche Veränderung in der Diskussion über das Unternehmen gab.

Insgesamt wird die Aktie von Happy Belly Food daher mit einer "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung und einer "Neutral"-Bewertung für das Sentiment und den Buzz eingestuft.