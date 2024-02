Plant & Brands Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Bei Happy Belly Food gab es in den letzten Wochen eine deutliche positive Veränderung der Stimmung und des Buzzes. Dies deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen hat. Daher wird dieses Kriterium als "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Happy Belly Food daher insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Happy Belly Food von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Happy Belly Food von 0,46 CAD mit +142,11 Prozent Entfernung vom GD200 (0,19 CAD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Gut"-Signal ist. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 0,28 CAD einen Abstand von +64,29 Prozent auf. Somit wird der Kurs der Happy Belly Food-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auf 7- und auf 25-Tage-Basis, dass Happy Belly Food momentan überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI erhalten daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Happy Belly Food damit mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.