Plansecur: Unsere Finanzplanungsmesse 2023 schreibt Rekorde

Kassel (ots) -- Mit 86 Produktpartnern so groß wie noch nie, insgesamt rund 400 Teilnehmer- Heiko Hauser: "Nach den virtuellen Veranstaltungen in der Coronazeit gibt es einen starken Nachholbedarf, sich im persönlichen Gespräch auszutauschen."- Wolfgang Stolz: "Rege Nachfrage auch von jungen Menschen, die in ihrem Beruf nach Sinnhaftigkeit suchen und diese in der werteorientierten Finanzberatung erreichen wollen."Mit 86 Produktpartnern auf der Finanzplanungsmesse 2023 hat Plansecur einen neuen Rekord aufgestellt. Insgesamt fanden rund 400 Teilnehmer den Weg zur Messe. "Nach den virtuellen Veranstaltungen in der Coronazeit gibt es einen starken Nachholbedarf, sich im persönlichen Gespräch auszutauschen", analysiert Geschäftsführer Heiko Hauser, der die Unternehmensgruppe seit rund einem Jahr leitet. Bei der zentralen Jahresveranstaltung des Unternehmens kommen Beraterschaft und Produktpartner zusammen, um sich über aktuelle Trends, neue Strategien und anstehende Veränderungen auszutauschen.Anzahl der Messestände macht breites Spektrum an Finanzprodukten anschaulichZur regen Nachfrage hat auch das neue Konzept beigetragen. So wurde in diesem Jahr die Anzahl der Vorträge gegenüber den Vorjahren deutlich reduziert, um mehr Zeit für individuelle Gespräche zu lassen. "Wir haben bei unserer Finanzplanungsmesse 2023 das Gespräch stärker als je zuvor in den Mittelpunkt gestellt", sagt Heiko Hauser. Darüber hinaus wurde erstmals eine "Speakers Corner" eingerichtet, in der acht Produktpartner kurz und bündig über die aktuelle Marktsituation und Neuerungen in ihrem Portfolio informieren. Alle 86 Produktpartner präsentieren sich mit einem eigenen Messestand.Die Finanzberatungsgruppe bietet ausdrücklich keine eigenen Finanzprodukte an, um die Neutralität bei der Beratung zu gewährleisten. Heiko Hauser erläutert: "Plansecur steht bei der Beratung stets auf der Kundenseite. Die hohe Anzahl an Messeständen macht das breite Spektrum geeigneter Finanzprodukte anschaulich, das uns der Markt bietet, um unsere Kunden gegen Risiken finanziell abzusichern und ihr Geld nach ihren individuellen Wünschen und Zielen anzulegen."Die Konzernunabhängigkeit von Plansecur und die daraus folgende Neutralität in der Beratung hängen damit zusammen, dass Plansecur zu 100 Prozent eigenfinanziert ist und mehrheitlich den Beratern gehört, die als Gesellschafter am Unternehmen beteiligt sind. Daher unterliegen sie keinen absatz- oder provisionsgetriebenen Vorgaben, sondern verstehen sich als neutrale Beratungsinstanz.Zahlreiche neue InteressentenDas neue Format hat zahlreiche neue Interessenten angelockt, die erwägen, sich mit Plansecur in die selbstständige Finanzberatung zu begeben. "Die Balance von Plansecur zwischen der Beratung von Mensch zu Mensch im Vordergrund und der wohlüberlegten Nutzung der Digitalisierung zur Unterstützung der Beratung im Hintergrund lockt vor allem junge Interessenten an", freut sich Wolfgang Stolz, Mitglied der Geschäftsleitung bei Plansecur mit Verantwortung für den Vertrieb.Wolfgang Stolz stellt fest: "Die nachrückende Generation legt viel Wert auf die Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit. Das Geldverdienen allein genügt den jungen Leuten nicht. Diese positive Entwicklung kommt uns sehr entgegen, weil wir seit jeher den Schwerpunkt auf eine an ethischen Werten orientierte Beratung gelegt haben. Im Gespräch wird gemeinsam über die Lebensplanung gesprochen, um das dazu passende finanzielle Fundament zu errichten. Das geht mit einer hohen Verantwortung einher - und genau darin liegt die Sinnhaftigkeit der Tätigkeit bei Plansecur."Plansecur ist eine konzernunabhängige Unternehmensgruppe für Finanzplanung und Vermittlung, die Wert auf hohe ethische Grundsätze legt. Die Gruppe gehört mehrheitlich ihren Beratern, die am Unternehmen beteiligt sind; daher unterliegen sie keinen Absatz- oder Provisionsvorgaben. Kundenberatungen erfolgen über den Einzelberater hinaus anonymisiert in einem Expertenteam, um höchste Beratungsqualität zu gewährleisten. Plansecur hat das "Vordenker Forum" ins Leben gerufen, das Menschen auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken. Preisträger sind Norbert Walter (2008), Bischof Wolfgang Huber (2009), Paul Kirchhof (2011), Jean-Claude Juncker (2014), Nicola Leibinger-Kammüller (2015), Frank-Jürgen Weise (2016), der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Situation ("Wirtschaftsweisen", 2018) und Bassam Tibi (2019). Preisträger des Jahres 2022 war der Tech-Pionier Sebastian Thrun, den die Welt als "deutschen Star im Silicon Valley" bezeichnet. Die nächste Vordenker-Preisverleihung ist für 2024 geplant.Pressekontakt:Kontakt: Plansecur, Druseltalstraße 150, 34131 Kassel,Tel.: +49 (0) 561 / 9355-0, E-Mail: presse@plansecur.de,Web: www.plansecur.de und www.linkedin.com/company/plansecur/Presse: euromarcom public relations, Tel. +49 (0) 611 973150,E-Mail: team@euromarcom.de, Web: www.euromarcom.deOriginal-Content von: Plansecur KG, übermittelt durch news aktuell