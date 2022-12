Plansecur-Chef Johannes Sczepan verabschiedet sich / Wechsel in den Ruhestand nach 21 Jahren an der Spitze der Finanzberatungsgruppe

Kassel (ots) -Nach 21 Jahren an der Spitze der Finanzberatungsgruppe Plansecur verabschiedet sich Johannes Sczepan zum 31. Dezember in den Ruhestand. "Mit 65 Jahren ist es an der Zeit, die Führung in neue Hände zu geben", sagt der gebürtige Hamburger. Seinen Nachfolger Heiko Hauser, der von der Allianz kommt, hat er bereits ein Vierteljahr lang eingearbeitet.Die Finanzbranche war für Johannes Sczepan keineswegs eine Selbstverständlichkeit bei der Berufswahl. Nach einer Ausbildung zum Industriekaufmann und dem Studium der Betriebswirtschaftslehre zog es den begeisterten Automobilisten in die Branche der rollenden Räder. Nach mehreren Zwischenstationen in der Autoindustrie stieg er zum Geschäftsführer einer landesweiten Automobilhandelskette mit über 1.300 Beschäftigten auf. Die Turbulenzen der New Economy erlebte er als Chef mehrerer Automobilportale. Seine persönlichen Finanzen hatte er zu dieser Zeit schon in verlässliche Hände gegeben, nämlich in die Hände eines Plansecur-Beraters. Als Kunde war er derart begeistert von der Beratung, dass er nicht lange zögerte, als ihn 2002 das Angebot erreichte, als Nachfolger des Firmengründers Klaus Dieter Trayser in die Geschäftsführung einzusteigen. Zwei Jahre später stand er an der Spitze der Unternehmensgruppe - und gab seitdem bei Plansecur Vollgas. Im Geschäftsjahr 2020/21 überschritt die Gruppe erstmals in der Firmengeschichte beim betreuten Depotvolumen die Marke von einer Milliarde Euro.Der gläubige Christ Johannes Sczepan setzte von Anfang an nicht nur auf faire Finanzberatung und langfristige Kundenbeziehungen, sondern vor allem auch auf Menschlichkeit und Werteorientierung. Den Firmenslogan "Weil wir wertschätzen" will er im doppelten Sinne des Wortspiels verstanden wissen. Im Rahmen dieser Werte- und Hilfeorientierung steht das von Johannes Sczepan initiierte "Vordenker Forum", mit dem die Finanzberatungsgruppe einen Beitrag für die Zukunft der Gesellschaft leisten will. Hierzu werden Menschen ausgezeichnet, die maßgeblich an der Weiterentwicklung unserer Gesellschaft mitwirken. Bisherige Preisträger waren Norbert Walter, Bischof Wolfgang Huber, Paul Kirchhoff, Jean-Claude Juncker, Nicola Leibinger-Kammüller, Frank-Jürgen Weise, der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Situation ("Wirtschaftsweisen"), Bassam Tibi und in diesem Jahr Sebastian Thrun."Unternehmen tragen eine hohe Verantwortung nicht nur ihren Kunden, Mitarbeitenden und Beratenden gegenüber, sondern darüberhinausgehend auch für die Gesellschaft", ist Johannes Sczepan zutiefst überzeugt.Plansecur ist eine konzernunabhängige Unternehmensgruppe für Finanzplanung und Vermittlung, die Wert auf hohe ethische Grundsätze legt. Die Gruppe gehört mehrheitlich ihren Beratern, die am Unternehmen beteiligt sind; daher unterliegen sie keinen Absatz- oder Provisionsvorgaben. Kundenberatungen erfolgen über den Einzelberater hinaus anonymisiert in einem Expertenteam, um höchste Beratungsqualität zu gewährleisten. Plansecur hat das "Vordenker Forum" ins Leben gerufen, das Menschen auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken. Preisträger sind Norbert Walter (2008), Bischof Wolfgang Huber (2009), Paul Kirchhoff (2011), Jean-Claude Juncker (2014), Nicola Leibinger-Kammüller (2015), Frank-Jürgen Weise (2016), der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Situation ("Wirtschaftsweisen" (2018), Bassam Tibi (2019) und Sebastian Thrun (2022).Pressekontakt:Weitere Informationen: Plansecur Service GmbH & Co. KG,Druseltalstraße 150, 34131 Kassel,Tel.: +49 (0)561 9355-0, E-Mail: service@plansecur.de,Web: www.plansecur.de und www.facebook.com/plansecurPresse: euromarcom public relations GmbH,Tel.: +49 (0)611 97315-0, E-Mail: team@euromarcom.de,Web: www.euromarcom.de und www.facebook.com/euromarcom (like if youlike-:)Original-Content von: Plansecur KG, übermittelt durch news aktuell