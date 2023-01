Planon erweitert sein Cloud-Angebot durch eine Partnerschaft mit Microsoft und wird Teil des Microsoft Azure Marketplace

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Nijmegen, Niederlande (ots/PRNewswire) -~Erweiterung des Cloud-Angebots von Planon um Microsoft Azure bietet Kunden mehr Wahlfreiheit~Planon, der weltweit führende Anbieter von intelligenter, nachhaltiger Gebäudemanagement-Software, und Microsoft haben heute bekannt gegeben, dass die Cloud-Plattform von Planon um Microsoft Azure erweitert wird. Bestehende und neue Kunden von Planons integrierten Immobilien- und Facility Management-Softwarelösungen (IWMS) haben jetzt die Möglichkeit, die Cloud-Technologie zu wählen, die am besten zu ihrem Unternehmen passt. Darüber hinaus wird Planon den Microsoft Azure Marketplace (https://azuremarketplace.microsoft.com/en-us/marketplace/apps/planon1601880699982.sbms-contactme-1) nutzen, um einige seiner begehrtesten Softwareprodukte zu präsentieren. Dazu gehören in erster Linie das IWMS von Planon (https://planonsoftware.com/de/software/iwms/?utm_source=wire&utm_medium=press-release&utm_campaign=de-press-release-planon-partners-with-microsoft) sowie die Planon Workplace Edition (https://planonsoftware.com/de/software/workplace-edition/?utm_source=wire&utm_medium=press-release&utm_campaign=de-press-release-planon-partners-with-microsoft) und Planon Workplace Insights (https://planonsoftware.com/de/software/workplace-edition/workplace-insights/?utm_source=wire&utm_medium=press-release&utm_campaign=de-press-release-planon-partners-with-microsoft). Später soll dies auch um andere Planon-Softwarelösungen ausgeweitet werden.Henk Laracker, Chief Technology Officer bei Planon: „Wir sind stolz darauf, unsere Zusammenarbeit mit Microsoft voranzutreiben und dem Partner-Ökosystem des Unternehmens beizutreten. Indem wir Microsoft Azure als Alternative zu unserem aktuellen Cloud-Technologie-Angebot unserer Planon Plattform hinzufügen, können wir unseren Kunden die Flexibilität bieten, ihren bevorzugten Cloud-Anbieter auf der Grundlage ihrer internen (IT-)Präferenzen zu wählen. Da wir selbst konsequente Verfechter des offenen Plattformansatzes (https://planonsoftware.com/de/software/planon-plattform/?utm_source=wire&utm_medium=press-release&utm_campaign=de-press-release-planon-partners-with-microsoft) sind, sind wir davon überzeugt, dass unser Beitritt zum Microsoft Azure Marketplace unseren Kunden eine einfach zu implementierende, sichere und skalierbare Integration unserer intelligenten, nachhaltigen Softwarelösungen bieten wird."Hermien Roebersen, Global Partner Solutions Lead bei Microsoft: „Wir freuen uns, Planon in unserem Microsoft Cloud Partner Program begrüßen zu dürfen. Es ist großartig, dass Planons Kunden jetzt Zugang zu unseren Microsoft Azure Cloud Services und dem Microsoft Azure Marketplace haben. Durch die Ausweitung unserer Partnerschaft können wir Kunden noch mehr Möglichkeiten bieten, um sie bei ihren Anforderungen noch besser zu unterstützen."Unabhängig von der Wahl der Plattform können Kunden von Planon weiterhin von allen Vorteilen der vollautomatisierten Planon Cloud-Infrastruktur profitieren. Dazu gehören unter anderem Skaleneffekte, ein nachhaltigerer IT-Betrieb, die Upgrade-Kontrolle sowie die vollständige Einhaltung von Sicherheits- und Datenschutzbestimmungen.Anmerkungen für den HerausgeberÜber PlanonPlanon ist der weltweit führende Anbieter von intelligenter, nachhaltiger Gebäudemanagement-Software, die Gebäude, Menschen und Prozesse miteinander vernetzt. Durch die Beseitigung von Datensilos und die Zusammenführung von Lösungen in einer gemeinsamen Informationsplattform bietet Planon allen Stakeholdern im Gebäudemanagement konkrete und umsetzbare Erkenntnisse.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/planon-erweitert-sein-cloud-angebot-durch-eine-partnerschaft-mit-microsoft-und-wird-teil-des-microsoft-azure-marketplace-301713636.htmlPressekontakt:+49 69 24450390Original-Content von: Planon, übermittelt durch news aktuell