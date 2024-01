Planet Labs PBC Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Planet Labs PBC":

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und Meinungsbildung, insbesondere in Bezug auf Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien hervorbringen. Für Planet Labs Pbc zeigt sich eine starke Aktivität in den Diskussionen, was zu einer positiven langfristigen Bewertung führt.

Die technische Analyse der Planet Labs Pbc-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt einen aktuellen Wert von 3,19 USD, was einem Unterschied von -22,57 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 2,47 USD entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein Wert von 2,34 USD, was einer Bewertung von "Gut" entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten hauptsächlich positive Einschätzungen für Planet Labs Pbc abgegeben, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 6,92 USD, was eine Potenzialsteigerung von 180,03 Prozent bedeutet und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Planet Labs Pbc zeigt auf der 7-Tage- und 25-Tage-Basis ein "Neutral"-Rating, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält Planet Labs Pbc gemischte Bewertungen basierend auf verschiedenen Analysen, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.