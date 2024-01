Planet Labs PBC Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Weitere Suchergebnisse zu "Planet Labs PBC":

Die Stimmung unter den Anlegern für Planet Labs Pbc ist insgesamt positiv. Dies ergibt sich aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der vergangenen zwei Wochen, die analysiert wurden, um eine zusätzliche Bewertung für die Aktie zu erhalten. Es zeigte sich, dass in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen im Fokus der Diskussionen standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führte.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder verändern. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen führen zu neuen Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf Planet Labs Pbc wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine negative Entwicklung, was zu einer langfristig schlechten Stimmung führt.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, bewerten Planet Labs Pbc insgesamt positiv, mit 5 Kaufempfehlungen, 1 Neutralbewertung und keiner negativen Einstufung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 6,92 USD, was eine positive Entwicklung des Aktienkurses um 206,05 Prozent ausmacht. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie eine positive Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 2,26 USD deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 3,16 USD liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine neutrale Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Anlegerstimmung, eine langfristig schlechte Stimmungsentwicklung, eine positive Analysteneinschätzung und eine gemischte technische Analyse für die Aktie von Planet Labs Pbc.