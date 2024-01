Planet Labs PBC Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen eine neutrale Stimmungslage unter den Anlegern. Es gab keine deutlichen Richtungsänderungen in der Kommunikation. Allerdings konzentrierten sich die Anleger in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt auf positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Planet Labs Pbc. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 6 Bewertungen für die Planet Labs Pbc-Aktie abgegeben. Davon waren 5 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Zusammenfassend ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Aktie. Im letzten Monat wurden keine Analystenupdates zu Planet Labs Pbc veröffentlicht. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beträgt 6,92 USD, was einem Aufwärtspotential von 196,85 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs (2,33 USD) entspricht. Aus diesen Daten ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Planet Labs Pbc-Aktie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat zunehmend schlechter wurde, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert als zuvor, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Planet Labs Pbc-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Planet Labs Pbc ergibt sich ein RSI von 55,56 Punkten auf 7-Tage-Basis und von 52,84 auf 25-Tage-Basis, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich für die Planet Labs Pbc-Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment, ein "Gut"-Rating basierend auf den Analystenbewertungen und eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz. Der Relative-Stärke-Index deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hin.