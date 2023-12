Planet Labs PBC Aktie: So schnell kann es gehen

Weitere Suchergebnisse zu "Planet Labs PBC":

Die technische Analyse der Planet Labs Pbc ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 3,33 USD, während der Aktienkurs bei 2,43 USD liegt, was einer Abweichung von -27,03 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 2,35 USD zeigt eine Abweichung von +3,4 Prozent, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Analysteneinschätzungen erhielt die Planet Labs Pbc in den letzten 12 Monaten 5-mal die Einschätzung "Gut", 1-mal "Neutral" und 0-mal "Schlecht". Langfristig wird dem Unternehmen daher von institutioneller Seite das Rating "Gut" verliehen. Auch die Analysten erwarten eine positive Entwicklung des Aktienkurses, mit einem mittleren Kursziel von 6,92 USD, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ein gemischtes Bild wider. In den letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend positiv über das Unternehmen gesprochen wurde. Basierend auf dieser Stimmungseinschätzung wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt ebenfalls gemischte Signale. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich eingestuft, während die Rate der Stimmungsänderung negativ ist, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Einschätzung des Unternehmens, sowohl in Bezug auf die technische Analyse, die Analystenbewertungen, als auch die Anlegerstimmung.