Kursbeben bei Chongqing Iron, Steel!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Chongqing Iron & Steel ist in den letzten Wochen überwiegend positiv. Die Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zeigen, dass die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert sind. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chongqing Iron & Steel bei 68,11, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" weist im Vergleich einen Wert von 51,1 auf. Daher wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis fundamentaler Kriterien.

In den sozialen Medien war jedoch auch eine Zunahme an negativen Kommentaren über Chongqing Iron & Steel zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die erhöhte Diskussion über das Unternehmen und die gestiegene Aufmerksamkeit der Anleger führen zu einem insgesamt negativen Rating.

Zusätzlich erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -5,96 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht.

Basierend auf den Anleger-Sentiments, fundamentalen Kriterien und der Dividendenpolitik erhält Chongqing Iron & Steel insgesamt eine negative Einschätzung von den Analysten.