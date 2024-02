Planet Labs PBC Aktie: Gigantischer Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Alibaba Group Holding Ltd.":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Planet Labs Pbc-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 64, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 48,13 liegt. Auch hier wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Planet Labs Pbc.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde eine starke Aktivität für Planet Labs Pbc gemessen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum spürbar, was zu einem insgesamt "Gut"-Stimmungsbild führt.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Planet Labs Pbc als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 5 positive Bewertungen und keine negativen. Die durchschnittliche Kursziel-Erwartung liegt bei 7,1 USD, was einer Erwartung in Höhe von 228,7 Prozent entspricht.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Planet Labs Pbc. Sieben positive und drei negative Tage wurden verzeichnet, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.